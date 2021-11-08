Путин наградил разработчика «Спутника V» Гинцбурга орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V» директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича», — говорится в документе.
Кроме того, президент наградил Орденом Почета директора Высшей школы управления здравоохранением медицинского университета имени Сеченова Хальфина Руслана.
Александр Гинцбург устроился в центр имени Гамалеи старшим научным сотрудником в 1982 году. Возглавляет институт с 1999 года. Он является одним из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии, и генетики патогенных организмов. В 2020 году руководил разработкой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».