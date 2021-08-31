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Путин наградил посмертно летчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Путин присудил ордена Мужества посмертно пилотам потерпевшего крушение Ил-112В
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно летчиков военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился в Подмосковье в середине августа. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля во вторник, 31 августа.

Как отмечается, ордена Мужества были присуждены летчикам-испытателям 1-го класса Дмитрию Комарову и Николаю Куимову, а также бортинженеру-испытателю 1-го класса Николаю Хлудееву. Погибшие пилоты удостоены наград «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники».

Первый опытный образец самолета Ил-112В потерпел крушение во время перелета из Кубинки на аэродром ЛИИ имени Громова в Жуковском 17 августа. При заходе на посадку произошло возгорание правого двигателя. Все три члена экипажа погибли.

В настоящее время причины случившегося выясняются. По одной из версий, катастрофа произошла из-за попадания масла в камеру сгорания. Данные с черных ящиков самолета были расшифрованы, однако их решили не разглашать.

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