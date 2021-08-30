Троих летчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В опознали по ДНК

Троих членов экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В опознали по ДНК-экспертизе

Троих летчиков военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел крушение в Подмосковье, опознали по ДНК-экспертизе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Процедура опознания Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева по генетической экспертизе завершена», — уточнил источник.

Церемония прощания с членами экипажа состоится 31 августа на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В разбился 17 августа в ходе полета в Подмосковье. Инцидент произошел во время тренировочного полета. Все три летчика погибли. Причины случившегося выясняются. Одна из версий — попадание масла в камеру сгорания.