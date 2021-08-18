Производитель Ил-112В прокомментировал запрет на полет Ил-114

В ОАК прокомментировали данные о запрете на полет самолета Ил-114 из-за Ил-112B

Никаких решений в отношении полета на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» опытного самолета Ил-114 не принималось. Таким образом в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая является разработчиком и производителем самолетов Ил-112B и Ил-114, прокомментировали сообщение источника ТАСС о запрете полетов на мероприятии.

«На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114 не принималось», — заявил представитель ОАК.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источник, сообщил, что так как Ил-114 и потерпевший крушение Ил-112В используют одни и те же двигатели ТВ7-117СТ, «было принято решение запретить перелет с аэродрома Жуковский в Кубинку самолета Ил-114-300 для участия в форуме».

Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа в ходе полета в Подмосковье. Инцидент произошел во время тренировочного полета. Все три члена экипажа погибли. Причины случившегося выясняются. Одна из версий произошедшего — попадание масла в камеру сгорания.

