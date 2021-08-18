В Польше и на Украине прокомментировали крушение российского Ил-112В

СМИ: В Польше и на Украине сделали выводы из аварии российского самолета Ил-112В

Обстоятельства крушения новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В указывают «на серьезную аварию, повлекшую гибель экипажа и потерю опытного образца, что очень важно как для российской военной авиации, так и для авиационной промышленности», пишет польский портал Defence24.

Издание отмечает, что «потеря прототипа и обстоятельства катастрофы, безусловно, повлияли как на производственные планы, так и на подход потенциальных иностранных покупателей к самолету».

Украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express на условиях анонимности попросило «одного из ведущих разработчиков украинских транспортных самолетов» прокомментировать видео крушения прототипа Ил-112В. «Можем сделать из этого видео несколько выводов. Первое — не сработала система пожаротушения двигателя. Второе — фактически была продемонстрирована несостоятельность экипажа действовать в нештатных ситуациях при отказе одного из двигателей», — сказал собеседник.

Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа в ходе полета в Подмосковье. Инцидент произошел во время тренировочного полета. Все три члена экипажа погибли. Причины случившегося выясняются. Одна из версий произошедшего — попадание масла в камеру сгорания.