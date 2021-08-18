Найдены черные ящики разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Черные ящики разбившегося в Подмосковье опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В найдены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По сведениям собеседника агентства, на месте крушения борта обнаружены параметрический и речевой самописцы. «Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке», — рассказал источник.

Расшифровка начнется в спецлаборатории в четверг, 19 августа.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа: командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они погибли.

В настоящий момент рассматриваются две версии крушения самолета: техническая неисправность и ошибка экипажа. По словам очевидцев, после падения самолет взорвался. Ил-112В полностью разрушен. Известно, что перед заходом на посадку правый двигатель Ил-112В загорелся. Экипаж самолета пытался отключить его и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.