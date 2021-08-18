Названа причина падения в штопор разбившегося в Подмосковье самолета Ил-112В

Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В, разбившийся в Подмосковье, свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования винта. Такую причину назвали ТАСС в силовых структурах.

Источник рассказал, что после возгорания двигателя у самолета отказала данная система, из-за чего возникла отрицательная тяга, и «машину крутануло». По его словам, если бы она сработала, горящий двигатель бы отключился и позволил Ил-112В совершить посадку.

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«Самолет шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка, курс ветра был встречным», — сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. «Самолет 30 секунд горел в воздухе», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар во втором (правом) двигателе мог возникнуть из-за попадания масла в камеру сгорания.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа: командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они погибли.

Рассматриваются две версии крушения, по одной из которых причиной могла стать техническая неисправность самолета, по другой — ошибка экипажа. По словам очевидцев, после падения самолет взорвался. Ил-112В полностью разрушен.

Также стало известно, что перед заходом на посадку произошел пожар в правом двигателе Ил-112В. Экипаж самолета пытался отключить его и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Уточняется, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.