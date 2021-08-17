Причину крушения Ил-112В расследуют

Госкорпорация «Ростех» создаст комиссию для расследования аварии опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом пишет ТАСС.

«"Ростех" создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке», — сообщили в госкорпорации.

Крушение самолета произошло во время тренировочного полета. По одной из версий, причиной стала техническая неисправность воздушного судна. Также рассматривается версия ошибки экипажа. За штурвалом Ил-112В был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту были летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

В августе Ил-112В совершил первый перелет из Воронежа в Подмосковье. Самолет должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».