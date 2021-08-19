Расшифровку черных ящиков разбившегося Ил-112В оставят в тайне

Черные ящики разбившегося в Подмосковье опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В расшифровали. Об этом ТАСС в среду, 19 августа, сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, данные с параметрического и речевого самописцев не подлежат разглашению — их оставят в тайне. Собеседник агентства также уточнил, что черные ящики обгорели и были повреждены, но специалистам удалось считать информацию в спецлаборатории.

Ранее стало известно, что оба бортовых самописца Ил-112В нашли на месте крушения.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа: командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они погибли.

В настоящий момент рассматриваются две версии крушения самолета: техническая неисправность и ошибка экипажа. По словам очевидцев, после падения самолет взорвался. Ил-112В полностью разрушен. Известно, что перед заходом на посадку правый двигатель Ил-112В загорелся. Экипаж самолета пытался отключить его и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.