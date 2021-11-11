Вирусолог предрек России выход на высокий уровень плато по COVID-19

Вирусолог Альтштейн: до общей вакцинации уровень плато по COVID-19 в России будет высоким

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19, однако уровень его останется высоким, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Его слова передает РИА Новости.

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«Мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато мы пойдем на довольно высоком уровне», — заявил специалист.

Он отметил, что ситуация с высоким количеством заболевших COVID-19 будет сохраняться до момента всеобщей вакцинации.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов раскрыл сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом. По его мнению, в течение недели пик заболеваемости COVID-19 должен превратиться в плато, а еще через две-три недели уровень должен будет снизиться.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки выявили 40 759 новых случаев коронавируса. Общее число заражений за все время пандемии достигло 8 952 472.