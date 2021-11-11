Вирусолог предрек России выход на высокий уровень плато по COVID-19

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19, однако уровень его останется высоким, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Его слова передает РИА Новости.
«Мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато мы пойдем на довольно высоком уровне», — заявил специалист.
Он отметил, что ситуация с высоким количеством заболевших COVID-19 будет сохраняться до момента всеобщей вакцинации.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов раскрыл сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом. По его мнению, в течение недели пик заболеваемости COVID-19 должен превратиться в плато, а еще через две-три недели уровень должен будет снизиться.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки выявили 40 759 новых случаев коронавируса. Общее число заражений за все время пандемии достигло 8 952 472.