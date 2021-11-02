Вирусолог спрогнозировал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Вирусолог Волчков: Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через две недели

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России может стабилизироваться через две недели. Сроки выхода на плато спрогнозировал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков, сообщают «Известия».

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По его словам, чем строже введенные меры из-за COVID-19, тем более короткого срока достаточно для спада заболеваемости.

«Значимый эффект на кривой заболеваемости мы увидим через неделю. А еще через неделю мы выйдем на плато, после которого заболеваемость должна пойти вниз», —заявил Волчков.

Он отметил, что через две недели ситуация улучшится в случае, если ограничительные меры будут строго соблюдаться.

Ранее вирусолог Шестопалов заявил, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ожидать в начале декабря. По его словам, рост числа новых случаев связан с открытыми границами и путешествиями россиян.