Российский вирусолог назвал смертельно опасный симптом коронавируса

Смертельно опасным симптомом коронавируса во время болезни является понижение температуры тела. Такой симптом назвал врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда».

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«Три раза измеренная температура по пять минут, не менее — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом», — заявил вирусолог.

Он добавил, что самое тяжелое течение COVID-19 начинается после падения температуры. Российский вирусолог предупредил, что такое состояние может быть у человека за несколько дней до смерти.

«Если температура понижена, это значит, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию. Этим пациентам требуется индивидуальный подход, нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность», — объяснил Жемчугов.

По его словам, для измерения температуры тела важно использовать ртутный термометр, потому что он самый точный.

Специалист объяснил, что тяжесть течения коронавируса связана с распространением «дельта»-штамма. Из-за него сокращается инкубационный период, а также быстрее наступает пневмония.

Ранее российский иммунолог Владимир Болибок назвал новый симптом «дельта»-штамма коронавируса. По его словам, врачи зафиксировали насморк у всех пациентов в Москве, при этом они не теряли вкусов и обоняния.