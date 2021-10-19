Врач описал изменения в течении COVID-19 у части россиян

Врач Болибок заявил о росте случаев «желудочного ковида» у детей в России

В последнее время у части россиян участились случаи проявления «желудочного ковида». Изменения в течении болезни, связанные с распространением штамма «дельта», в разговоре с «Лентой.ру» описал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Это не отдельное заболевание, а вариант течения инфекции у разных пациентов. В последнее время участились такие случаи. Они характерны для «дельта»-штамма у детей — желудочно-кишечная форма течения», — заявил он.

Доктор Болибок добавил, что в Китае используется тестирование на COVID-19 в виде ректального мазка. По его словам, такой вид теста информативнее, чем мазок из носоглотки. В России и европейских странах он не применяется, уточнил специалист.

Ранее в Российской академии наук (РАН) заявили, что у 1,5 процента зараженных коронавирусом пациентов присутствуют симптом только «желудочного ковида». Речь идет о болях, диарее и других проблемах с ЖКТ. При этом у них нет поражения легких, кашля и насморка.