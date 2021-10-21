Врачи назвали признаки «ковидного» кашля

Британские врачи: при COVID-19 кашель глубокий, исходит из легких и без мокроты

Британские врачи рассказали, как определить кашель, возникающий при COVID-19. Об этом пишет The Mirror.

По словам специалистов, около 68 процентов заболевших коронавирусом жаловались на сухой кашель. Уточняется, что это второй по распространенности симптом COVID-19. Медики отметили, что зачастую «ковидный» кашель бывает глубоким, исходящим из легких, без мокроты.

В то же время врачи добавили, что сухой кашель не всегда является признаком коронавируса. Он также может быть вызван аллергией, астмой и другими заболеваниями, спровоцирован воздействием сухого воздуха или курением. Эксперты подчеркнули, что самостоятельно отличить простуду от коронавируса, опираясь на одни симптомы, очень трудно. В связи с этим они посоветовали не заниматься самодиагностикой, а пройти тестирование.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал симптомы для болеющих коронавирусной инфекцией, при которых необходимо вызывать бригаду скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Специалист отметил, что помочь обнаружить опасную стадию развития COVID-19 как можно раньше поможет пульсоксиметр. По его словам, показания аппарата ниже 93 единиц являются направлением к госпитализации пациента.