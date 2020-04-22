Кашель после родов выдал скрывшую от врачей коронавирус россиянку

Беременная жительница города Рыбинска Ярославской области скрыла заражение коронавирусом от врачей больницы, где родила ребенка, но ее выдал кашель. Об этом областной оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, женщину на скорой помощи привезли в городскую больницу №1. Роды прошли успешно, но после них медики заметили, что женщина кашляет. Врачи выяснили, что ранее пациентка уже обращалась к врачу из-за высокой температуры, тест на коронаиврус показал положительный результат. Она не предупредила об этом бригаду скорой помощи и персонал больницы.

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С женщиной контактировали семь медиков, их отправили на самоизоляцию, других пациентов в отделении не было. Ее и ребенка отправили в специализированное медучреждение. В оперштабе не уточнили, заражен ли новорожденный коронавирусом.

В марте стало известно, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова подхватила коронавирус во время поездки в Испанию, однако скрыла это и не стала соблюдать карантин. Вернувшись, она успела прочитать несколько лекций и поучаствовать в научной конференции. По данным правоохранительных органов, медик контактировала с 13 иностранными студентами и 11 работниками медицинской академии в Ставрополе. У 11 человек, которые с ней общались, заподозрили коронавирус.

За последние сутки в России выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

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