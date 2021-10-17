Названы необходимые для госпитализации с COVID-19 симптомы

Иммунолог Крючков назвал симптомы у пациентов с COVID-19, при которых нужна госпитализация

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал в беседе с URA.RU симптомы для болеющих коронавирусной инфекцией, при которых необходимо вызывать бригаду скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

«Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, особенно носогубного треугольника, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, очень сильная слабость, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать свое внимание. Я уже не говорю про сильные боли, особенно головные, в животе, в ногах, когда тромб идет, это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь», — подчеркнул медик.

Иммунолог отметил, что помочь обнаружить опасную стадию развития COVID-19 как можно раньше поможет пульсоксиметр. По его словам, показания аппарата ниже 93 единиц являются направлением к госпитализации пациента.

Ранее стало известно, что ученые Каролинского института обнаружили лекарства, которые уменьшают смертность среди пациентов, болеющих коронавирусом. Такими препаратами стали средства для борьбы с холестерином.