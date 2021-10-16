Врачи назвали снижающие смертность от COVID-19 лекарства

Ученые Каролинского института обнаружили лекарства, которые уменьшают смертность среди пациентов, болеющих коронавирусом. Такими препаратами стали средства для борьбы с холестерином, пишет The Times.

Специалисты провели исследование в Швеции, в котором поучаствовали около миллиона человека в возрасте от 45 лет. Врачи проанализировали сведения о препаратах, принимаемых пациентами, а также информацию из реестра причин смерти.

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В результате исследования ученые назвали статины лекарствами, снижающими не только уровень холестерина, но и смертности от COVID-19. Специалисты заявили, что принимающие их пациенты с меньшей вероятностью уходят из жизни при коронавирусе. Кроме того, статины помогают уменьшить воспаление в кровеносных сосудах.

«В целом наши итоги подтверждают продолжение использования статинов в таких случаях, как сердечно-сосудистые заболевания и высокий уровень липидов в крови в соответствии с текущими рекомендациями во время пандемии COVID-19», — подчеркнул один из авторов статьи Виктор Альквист.

Однако ученые отметили, что результатов их исследования недостаточно, чтобы прийти к точным выводам о причинно-следственных связях между применением статинов и снижением уровнем смертности при коронавирусе.

Ранее американские ученые объяснили высокий уровень смертности от коронавируса. Наиболее вероятной причиной этого является чрезмерное накопление частиц SARS-CoV-2 в легких пациентов.