Объяснен высокий уровень смертности от коронавируса

Исследователи из США показали, что наиболее вероятным объяснением высокого уровня смертности от COVID-19 является чрезмерное накопление частиц SARS-CoV-2 в легких пациентов. Статья ученых опубликована в журнале Nature Microbiology.

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Специалисты из Нью-Йоркского университета собрали образцы бактерий и грибков из легких 589 пациентов университетского госпиталя в критическом состоянии. У 142 пациентов, которым кроме искусственной вентиляции легких потребовалась также и бронхоскопия, специалисты также проанализировали количество вирусных частиц в нижних дыхательных путях и с помощью методов метагеномики определили наличествовавших там микробов. Кроме того, авторы исследования определили преобладающие в организме иммунные клетки.

Выяснилось, что вирусная нагрузка — количество вирусных частиц — в легких у умерших от коронавируса пациентов была в среднем в десять раз больше, чем у выживших. При этом исследователи не нашли свидетельств того, что на исход болезни повлияли аутоиммунные реакции или вторичные бактериальные инфекции — которых называют одной из основных причин высокой смертности во время пандемии «испанского» гриппа в начале XX века. Сила иммунного ответа, отмечают исследователи, была пропорциональна количеству вирусных частиц в легких. Кроме того, в 50 процентов случаев у умерших от коронавируса пациентов был снижен уровень относящегося к адаптивной иммунной системе белка, отвечающего за «запоминание» микробов.

В то же время авторы отмечают, что в исследовании изучались только пациенты, которые пережили первые две недели госпитализации. Возможно, признают они, что вторичные бактериальные инфекции и аутоиммунные реакции больше влияют на смертность от COVID-19 на раннем его этапе.

