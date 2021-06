Подсчитана масса всех вызывающих COVID-19 коронавирусов

Если все коронавирусы SARS-CoV-2, циркулирующие в мире, собрать в одном месте, то их общая масса составила бы от 0,1 до 100 килограммов. К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института Вейцмана в Израиле. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о научной работе рассказывает издание Science Alert.

Сначала специалисты подсчитали, сколько примерно вирусов несет в себе каждый инфицированный. Это приблизительная оценка, поскольку у разных людей будет разная вирусная нагрузка на пике заражения, это зависит от особенностей организма. Исследователи воспользовались данными предыдущих измерений числа вирусных частиц в организме макак-резусов во время пика инфекции в различных органах (легкие, миндалины, лимфатические узлы и пищеварительная система), экстраполировав на массу тканей человека.

Число вирусов составляет 10-100 миллиардов на одного зараженного, что соответствует 1-10 микрограммов. Поскольку общее количество инфицированных, которые еще не выздоровели, в любой момент времени составляло от одного миллиона до 10 миллионов, то общая масса вирусов лежит где-то между массой яблока и массой ребенка. Масса одной вирусной частицы составляет примерно один фемтограмм (10 в минус 15-й степени грамм).

Кроме того, ученые подсчитали, что во время заражения одного хозяина вирус накапливает от 0,1 до 1 мутации по всему геному. Эта характеристика была получена на основе данных о частоте нуклеотидных замен, количестве нуклеотидов в геноме SARS-CoV-2, а также количестве репликаций вируса внутри организма. Таким образом, в месяц вирус, передающийся от человека к человеку, накапливает около трех мутаций.

Авторы работы сравнивают эффект, произведенный небольшой массой патогена, со взрывом ядерной бомбы, которая содержит менее ста килограммов делящегося материала, однако приводит к колоссальным разрушениям. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, вирус уже заразил более 137 миллионов человек и убил более 3,7 миллиона.