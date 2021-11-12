Россиянам рассказали о показаниях к досрочной вакцинации от COVID-19

Врач Сергей Токарев: людям без антител после COVID-19 нужно сделать досрочную прививку

Досрочная вакцинация может быть показана тем людям, у которых антитела не выработались спустя месяц после перенесенного коронавируса или прививки. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по медпрофилактике в Уральском федеральном округе (УрФО), доктор медицинских наук Сергей Токарев, его слова приводит URA.RU.

По его словам, ситуация, когда после COVID-19 или вакцинации не возникли антитела, может возникнуть не только у тех, кто переболел в легкой форме, но также и у тяжело перенесших коронавирус. Врач отметил, что это может происходить из-за подавления иммунитета специфическими иммуносупрессивными препаратами.

«В этих случаях нужно консультироваться с иммунологами и, возможно, досрочно бустировать, то есть вводить следующую дозу вакцины», — рассказал специалист.

Ранее директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для победы над дельта-штаммом коронавируса необходимо поддерживать высокий уровень антител в крови. По его словам, чтобы противостоять дельта-штамму, нужно чаще вакцинироваться.