Фармаколог предсказал «реабилитацию» БАДов

В ближайшее время в России придется «реабилитировать» биологически активные добавки (БАДы), которые сейчас находятся в положении «изгнанников» и рассматриваются как нечто бессмысленное и зачастую вредное, считает клинический фармаколог Александр Эдигер. В разговоре с «Лентой.ру» он предсказал, что БАДы придется «вывести из тени» на фоне острой нехватки разработок в области противовирусных лекарств.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал газете «Красная звезда», что ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны создали уникальную биологически активную добавку «КовБАД» для борьбы с коронавирусом. По его словам, один из образцов разработанных БАДов был зарегистрирован в начале ноября, успешно пройдя проверку эффективности.

Недоисследованное средство

По мнению Эдигера, БАДы помогут в ситуации кризиса, когда ученым необходимо за короткое время и при ограниченном ресурсе найти средства, полезные в борьбе с COVID-19. «Это недоисследованное высокоэффективное средство в значительной части случаев, поэтому, когда появляются БАДы даже с небольшим количеством исследований, которые показывают эффективность при COVID-19 в качестве средства профилактики или в качестве средства терапии, я могу это только приветствовать», — подчеркнул фармаколог.

Преимуществом БАДов он назвал то, что антиковидный иммунитет при их применении является более широким, чем тот, который выделяется при вакцинации, поскольку последний направлен против конкретного антигена. Разработанные против COVID-19 БАДы, по мнению Эдигера, должны быть более чем эффективны, так как в них входят фукоиданы и экстракты некоторых гидробионтов, в частности, головоногих. Согласно исследованиям, эти элементы оказывают выраженные прямые и косвенные противовирусные эффекты.

«Министерство обороны занимается в высшей степени интересной и перспективной отраслью, не обращая внимание на ныне существующий статус этих ингредиентов и БАДов», — отметил фармаколог, однако подчеркнул, что БАД ни в коем случае не может заменить лекарство, и, применяя его, врач должен исходить из целесообразности.