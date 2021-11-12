Фармаколог усомнился в самодостаточности «КовБАД»

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин усомнился в самодостаточности разработанного военными для борьбы с коронавирусом препарата «КовБАД». По его словам, биологически активные добавки (БАД) не являются лекарством, но «КовБАД» может быть эффективен вкупе с другими препаратами. В биодобавках содержится лишь 30 процентов действующего вещества, а в лекарстве — 100, объяснил он «Ленте.ру», отметив, что в отличие от лекарственных препаратов БАДы проходят регистрацию без серьезных клинических исследований.
Однако Кондрахин отметил, что БАДы могут быть вспомогательным элементом в лечении чего-либо, а также стать широко применяемым средством наряду с прививкой, так как имеют полезные свойства. «Это добавки к пище, позволяющие увеличить активность организма, добавить в организм не хватающих ему свойств, например, витамин D3, селен, магний — это все БАДы. Эффективность они должны были показать, туда много хороших веществ добавили, которые помогают побороть вирус при первичном ответе, но это не лечение, а профилактика возможных изменений в организме, снижение вероятности зацепиться вирусу за организм, носоглотку», — рассказал фармаколог.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал газете «Красная звезда», что ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны создали уникальную биологически активную добавку «КовБАД». По его словам, один из образцов разработанных БАД был зарегистрирован в начале ноября, успешно пройдя проверку эффективности. Согласно эксперименту, «уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название “КовБАД”, количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз», рассказал он.