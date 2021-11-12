Невролог назвала неожиданное осложнение после перенесенного COVID-19

Невролог Кушнир: после перенесенного COVID-19 может появиться жгучая боль в ногах и руках

После перенесенного коронавируса может появиться жгучая боль в руках и ногах. Такое неожиданное последствие COVID-19 назвала невролог ПСПбГМУ имени Павлова Яна Кушнир, сообщает «Доктор Питер».

«Научно подтвержденных обоснований, почему они возникают [симптомы], пока нет. Но, скорее всего, такие сенсорные полинейропатии связаны с поражением мелких сосудов, питающих нервы», — рассказала Кушнир.

По ее словам, коронавирус провоцирует тромбоз и влияет на эндотелий сосуда. Врач предположила, что по такому же механизму появляется жжение в руках и ногах.

Ученые ПСПбГМУ имени Павлова выяснили, что последствие появляется в среднем через 21 день после болезни. Они рассказали, что поначалу боль эпизодична, затем она становится постоянной.

«Чтобы уменьшить болевые ощущения, пациентам назначают специальные рецептурные препараты. Интенсивность боли у всех разная — у кого-то сильная, а у кого-то такая, что позволяет принимать лекарства и продолжать работать», — рассказала Кушнир.

Она добавила, что симптомы уходят примерно через полгода, но у части пациентов они сохраняются длительное время.

Ранее невролог Бояринова заявила, что коронавирус повреждает структуры головного мозга, вызывает трудности со сном, тревожные расстройства и другие болезни. Она пояснила, что болезнь является длительно воздействующим источником стресса.