Российский врач предупредил о фатальном последствии COVID-19 у детей

Педиатр Токарев: пересечение COVID-19 и других болезней у детей может привести к смерти

Пересечение COVID-19 и детских инфекционных заболеваний может привести к серьезным поражениям организма и даже к смерти. О таком фатальном последствии рассказал Ura.ru главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр Сергей Токарев.

Медик подчеркнул, что другие вирусные заболевания в организме ребенка могут спровоцировать запуск каскада системных воспалительных ответов с поражением органов, в том числе сердечно-сосудистой системы, центральной нервной, органов дыхания.

«Ребенок, с которым это произойдет, может остаться инвалидом и на восстановление может уйти вся жизнь», — пояснил педиатр.

По словам Токарева, опасно пересечение детских болезней, в частности кори, коклюша, и в постковидный период. Он отметил, что в случае, если ребенок в этот период был ослаблен и не прививался, шансы на выздоровление будут невелики.

В свою очередь аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что сочетание кори и коронавируса будет летальным.

Ранее консультант телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова сообщила, что больше всего постковидному синдрому подвержены дети в возрасте до года и те, кто имеет неинфекционные хронические заболевания.

По словам специалиста, сильнее всего от последствий COVID-19 страдают люди, в том числе дети, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями иммунной системы и с сахарным диабетом. Кроме того, поводом для возникновения постковидного синдрома могут стать ожирение и заболевания дыхательной системы.