Юрист назвал риски отказа от прививки против COVID-19 и покупки QR-кода

При отказе от прививки против COVID-19 россияне рискуют получить административный штраф, но вряд ли им грозит уголовное наказание. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил юрист, директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов.

«Я не думаю, что за это будет уголовное наказание — это просто бессмысленно, это не настолько значительное нарушение», — считает он.

По словам юриста, в данном случае возможно применение пункта 1 статьи 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), согласно которому на граждан может быть возложен в штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Он предположил, что сумма штрафа в среднем составит 5 тысяч рублей.

Юсуфов добавил, что за подделку QR-кода, других официальных документов о вакцинации или использование чужого кода уже может грозить уголовное наказание. Ранее он объяснял, что в России существует уголовная ответственность за подделку любого официального документа, который предоставляет какие-либо права или освобождает от обязанностей (статья 327 УК). За продажу несуществующих QR-кодов можно получить наказание по статье о мошенничестве (159 УК).

11 ноября РБК со ссылкой на источник сообщил, что правительство России разработало два законопроекта, определяющих порядок введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Предполагается, что будет введено подтверждение иммунизации граждан при посещении кафе и ресторанов, а также поездов и самолетов. До 1 февраля 2022 года вместо кода можно будет предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом, но после этой даты он будет действителен только со справкой о медотводе.

Оперативный штаб подтвердил разработку соответствующих законопроектов и уточнил, что об их внесении в Госдуму сообщат дополнительно.