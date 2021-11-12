Российские ученые создали снижающий концентрацию COVID-19 в организме БАД

Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны создали уникальную биологически активную добавку «КовБАД», которая способна снизить концентрацию коронавирусной инфекции у больного в 16 раз. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов в беседе с газетой «Красная звезда».

По его словам, после проведенной оценки эффективности БАДов на один из них было получено свидетельство о государственной регистрации. «Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз», — сказал он.

Кириллов добавил, что БАДы снижают воздействие коронавируса на человеческий организм, в результате чего болезнь протекает с меньшими осложнениями.

Генерал­-лейтенант добавил, что основными ингредиентами БАДов являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, повышающие противовирусную защиту организма.

Ранее ученые Северо-Восточного федерального университета внедрили новый метод диагностики иммунитета против вируса SARS-CoV-2. Подход ELISPOT заключается в идентификации специфичных цитокинов, которые выделяются при активации лимфоцитов в ответ на вирусную инфекцию. Об этом сообщается в пресс-релизе СВФУ.

