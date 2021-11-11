В России внедрили новую диагностику иммунитета против коронавируса

Ученые Северо-Восточного федерального университета внедрили новый метод диагностики иммунитета против вируса SARS-CoV-2. Подход ELISPOT заключается в идентификации специфичных цитокинов, которые выделяются при активации лимфоцитов в ответ на вирусную инфекцию. Об этом сообщается в пресс-релизе СВФУ.

Иммунитет подразделяется на гуморальный и клеточный, при этом гуморальный определяется активностью антител, которые играют роль сигнальных факторов, сообщающих организму о наличии антигена. После этого активируются иммунные клетки — фагоциты, которые распознают вирус, связанный с антителами, и поглощают его через фагоцитоз. После этого иммунитет формирует клеточную память. Клеточный иммунитет может оставаться слабым несмотря на высокую концентрацию антител. ELISPOT используется разработчиками вакцин от коронавируса для оценки их эффективности. Метод внедряется в сотрудничестве с одним из производителей вакцины «Спутник V», научно-производственной компанией Generium из Владимирской области.

Ранее сообщалось, что российские ученые из Якутии с помощью искусственного интеллекта научились выявлять поражение легких у пациентов с COVID-19, на диагностику с использованием компьютерной томографии уходит 15 секунд.