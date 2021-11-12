В Кремле прокомментировали региональные меры борьбы с COVID-19

Песков: в Кремле отслеживают ситуацию с оригинальными мерами борьбы с COVID-19 в регионах

В Кремле отслеживают ситуацию с оригинальными мерами борьбы с коронавирусом, которые предпринимаются в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Регионы реализуют свои особые полномочия и модерируют те или иные меры, и потом они оценивают эффективность этих мер, восприятие этих мер населением и так далее», — прокомментировал представитель Кремля.

По его словам, региональные меры борьбы с COVID-19 не остаются без внимания со стороны федерального оперштаба. Песков также отметил, что по работе с пандемией основным центром остается правительственный штаб.

Ранее стало известно, что оперштаб Свердловской области рассматривает вопрос о запрете на продажу алкоголя без QR-кода, подтверждающего факт вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания.