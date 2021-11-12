Власти российского региона продлили дистанционное обучение для школьников

Власти Свердловской области по рекомендации Роспотребнадзора на неделю — до 20 ноября — продлили дистанционное обучение для учащихся 5-11-х классов и студентов профильных образовательных учреждений. Об этом в пятницу, 12 ноября, пишет ТАСС.

В оперштабе российского региона по борьбе с коронавирусной инфекцией уточнили, что такое решение направлено на закрепление положительных тенденций, достигнутых в период нерабочих дней. Ранее удаленный формат для школьников с 5 по 11 классы был введен до 13 ноября включительно.

В Свердловской области для посещения большинства общественных мест потребуется QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Ранее аналогичные меры приняли в Тюменской области. Онлайн-формат обучения у школьников с 5 по 11 классы сохранится до 20 ноября. При этом ученики 1-4 классов с 15 ноября будут посещать занятия в очном формате.