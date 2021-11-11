В российском регионе школьникам продлили удаленку

В Тюменской области учащимся 5-11 классов продлили дистанционное обучение до 20 ноября

Ученикам 5-11 классов школ Тюменской области продлили дистанционное обучение. Об этом сообщил заместитель губернатора Алексей Райдер в Telegram-канале «Оперативный штаб. Тюмень».

Отмечается, что удаленка у школьников продлится до 20 ноября. При этом ученики 1-4 классов с 15 ноября будут посещать занятия в очном формате.

«Ректоры тюменских вузов приняли решение продлить дистанционное обучение для студентов до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе», — добавил Райдер.

Ранее сообщалось о вводе в Тюменской области ограничений для посещения торговых центров. Таким образом, с 8 ноября россияне при входе в ТЦ, площадь которых составляет больше четырех тысяч квадратных метров, обязаны будут предоставлять QR-код.