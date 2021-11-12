В российской школе отравились полсотни детей

В школе в Удмуртии отравились около 50 детей

В школе в Каракулинском районе Удмуртии отравились около 50 детей, об этом сообщает РЕН ТВ.

Полсотни школьников в возрасте от 7 до 16 лет пожаловались на плохое самочувствие в пятницу утром, 12 ноября. Несовершеннолетних отправили в больницу, восемь из них после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, у всех детей из российской школы кишечное отравление.

Ранее в подмосковном Клине отравились около 20 детей. Школьникам стало плохо через два часа после завтрака, их госпитализировали в Солнечногорскую больницу.