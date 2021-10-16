В российской школе произошло массовое отравление детей

РЕН: около 20 детей отравились в школе в подмосковном Клине

Около 20 детей отравились в школе в подмосковном Клине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, массовое отравление произошло в пятницу, 15 октября. Дети позавтракали, через два часа им стало плохо. Шесть российских школьников госпитализированы, среди отравившихся есть первоклассники.

По неподтвержденной информации от родителей учащихся, в школе уволились повара, на их месте работали студенты колледжа. В управлении Следственного комитета по Московской области начали проверку по факту произошедшего.

Ранее массовое отравление школьников также произошло в Нижнем Новгороде. С признаками пищевого отравления и повышенной температурой в больницы обратились 24 человека.