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В российской школе произошло массовое отравление детей

РЕН: около 20 детей отравились в школе в подмосковном Клине
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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Около 20 детей отравились в школе в подмосковном Клине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, массовое отравление произошло в пятницу, 15 октября. Дети позавтракали, через два часа им стало плохо. Шесть российских школьников госпитализированы, среди отравившихся есть первоклассники.

По неподтвержденной информации от родителей учащихся, в школе уволились повара, на их месте работали студенты колледжа. В управлении Следственного комитета по Московской области начали проверку по факту произошедшего.

Ранее массовое отравление школьников также произошло в Нижнем Новгороде. С признаками пищевого отравления и повышенной температурой в больницы обратились 24 человека.

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