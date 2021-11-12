В Госдуме оценили последствия запрета на продажу алкоголя без QR-кодов

Запрет на продажу алкоголя без QR-кодов может увеличить рынок нелегального спиртного. Так в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил вероятные последствия соответствующей инициативы.

Ранее стало известно, что свердловские власти рассматривают вопрос о запрете продажи алкоголя без подтверждающего факт вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания QR-кода. Уточняется, что инициатива принадлежит уральскому ресторатору Евгению Урюпину. Именно он предложил местному правительству ввести такую систему, поскольку полагает, что это ускорит процесс вакцинации в Свердловской области. По его мнению, эта мера может быть гораздо эффективнее, чем QR-коды в общепите.

Нужны взвешенные решения

Региональные власти для борьбы с пандемией принимают самостоятельные решения, напомнил Нилов. Он отметил, что в нынешней ситуации любые ограничения, которые приведут к коллективному иммунитету, хороши. Однако, добавил политик, прежде чем принимать какие-либо решения, региональные власти должны подумать о социальных и экономических последствиях.

«Надо понимать, что, с одной стороны, любые ограничения по продаже алкоголя приведут к тому, что люди будут меньше пить — хотя бы какая-то часть, — что хорошо. Но, с другой стороны, это выпадающие доходы для бюджета — раз. И два, что самое главное, любое ограничение, связанное с продажей алкоголя, порождает рынок нелегального алкоголя. Это просто надо иметь в виду», — высказался он.