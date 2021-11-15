Иммунолог призвал выдавать QR-коды переболевшим бессимптомно

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно, поскольку они обладают более высоким иммунитетом, чем вакцинированные граждане. Его слова приводит ТАСС.

По мнению врача, граждане, которые перенесли COVID-19 в легкой форме, не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета, несмотря не то, что их иммунитект более мощный, чем у привитых людей.

«Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина — это закон. Им нужно QR-код давать в первую очередь», — заявил он.

Жемчугов отметил, что наиболее сильный иммунитет к коронавирусу появляется у тех, кто заразился дельта-штаммом. По словам иммунолога, устойчивость к инфекции у таких людей может держаться до года. Переболевших «дельтой» Жемчугов назвал самыми ценными для человечества.

Ранее в Госдуме назвали главную сложность, препятствующую выдаче QR-кодов по наличию антител в организме. По словам члена комитета по охране здоровья Алексея Куринного, для начала необходимо понять, какой уровень считать достаточным. В настоящее время научное сообщество не определило диапазон начальной отметки уровня антител. Пока он колеблется от 300 до 500.