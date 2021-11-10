Иммунолог рассказал о скачках уровня антител в крови

Иммунолог Крючков рассказал о двух вариантах, при которых происходит рост числа антител

Иммунолог Николай Крючков рассказал в интервью радио Sputnik, почему происходят скачки уровня антител к коронавирусу в крови. По его словам, после вакцинации или болезни их уровень максимален, но с течением времени начинает снижаться.

Специалист объяснил, что самая большая концентрация антител как правило сформировывается через некоторое время после введения вакцины, либо перенесенного заболевания, после чего происходит их спад. В случае, когда после этого тест выявляет очередной рост числа антител, возможен один из двух вариантов, подчеркнул медик.

«Если произошло небольшое повышение антител IgG или IgM, то, скорее всего, речь идет о том, что измерение было проведено разными тест-системами для определения количества антител в плазме крови. Кроме того, нужно не забывать, что каждый тест имеет погрешность, а еще существуют индивидуальные колебания. Это все накладывается и может дать повышенный уровень антител», — отметил врач.

Для значительного роста числа антител — более чем вдвое, — существует иное объяснение. Серьезный скачок количества антител, вероятнее всего, означает встречу с инфекцией, считает иммунолог. Он добавил, что в ряде случаев это практически единственный признак нового контакта с вирусом. Он пояснил, что половина случаев заражения проходит бессимптомно, в случае чего организм и иммунная система реагируют, а клинических проявлений у человека нет.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок. Он заявил, что пандемия завершится, когда 70-75 процентов населения Земли сделают прививку от COVID-19.