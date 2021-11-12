В Госдуме назвали главную сложность в выдаче QR-кода только по наличию антител

Главная сложность в выдаче QR-кода только по наличию антител сейчас состоит в том, чтобы понять, какой именно уровень считать достаточным. О необходимости данного понимания заявил телеканалу «360» депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

Не нужно создавать отдельный регистр. Важно только добавить еще одну строку в уже существующую базу переболевших COVID-19 и вакцинированных, уверен депутат.

Куринный пояснил, что в настоящее время научное сообщество не определило диапазон начальной отметки уровня антител. Пока он колеблется от 300 до 500. «Когда этот консенсус будет достигнут, то, возможно, и будет правильным ввести третью группу — тех, кто имеет достаточный иммунитет, чтобы получить QR-код», — считает российский депутат.

Обсуждать в случае принятия этого решения следует срок продолжительности действия такого сертификата — год, как у вакцинированных, или полгода, как у перенесших коронавирус, отметил Куринный. Он не исключает, что сроки могут быть сокращены.

12 ноября депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов выступил с инициативой создать в России дополнительный регистр граждан, которые имеют антитела к коронавирусу или переболели им бессимптомно. Такая мера будет актуальна для тех, кто не обращался за помощью к медикам, и для тех, кто привился иностранными вакцинами.