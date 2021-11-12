В Госдуме пояснили предложение выдавать QR-коды россиянам с антителами

Депутат Государственной Думы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов, выступивший с инициативой создать дополнительный регистр россиян с антителами к COVID-19, объяснил, как такие граждане смогут получить QR-код. Его комментарий приводится в публикации News.ru.

По словам депутата, если процедуру одобрят, Минздрав утвердит список лабораторий, которые могут делать анализы на антитела. Таким образом, желающие получить цифровой пропуск должны будут прийти в одну из лабораторий, рассказать, как давно переболели, и сдать соответствующий анализ.

Если тест окажется положительным, лаборатория автоматически передаст введения Минздраву и на «Госуслуги», а человеку выдадут QR-код на шесть месяцев.

Ранее Леонов предложил создать в России дополнительный регистр граждан, имеющих антитела к коронавирусу или переболевших бессимптомно. По его словам, данная мера будет актуальна для тех, кто не обращался за помощью к медикам, и для тех, кто привился иностранными вакцинами.

