У пожилых людей нашли защитный механизм против COVID-19

Исследователи из Канады показали, что люди, чей возраст превышает 50 лет, производят больше антител против SARS-CoV-2, чем молодые. Посвященная ранее неизвестному защитному механизму статья ученых появилась в журнале Scientific Reports.

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Исследователи из университетов Лаваля и Монреаля собрали образцы крови у 32 пациентов через 14-21 день после того, как их ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным. «Все, кто был заражен коронавирусом, вырабатывали антитела, однако у пожилых их содержание было большим, чем у людей младше 50 лет. Кроме того, антитела находились в крови даже через 16 недель после постановки диагноза», — сказал один из исследователей, профессор Монреальского университета Жан-Франсуа Массон.

При этом антитела пожилых людей обеспечивали большую защиту, отметили ученые. «Это удалось определить, измерив способность антител подавлять взаимодействие S-белка дельта-варианта (коронавируса — прим. «Ленты.ру») с рецептором ACE2», — рассказала автор исследования Жоэль Пеллетье. При этом для других вариантов SARS-CoV-2 такой зависимости не наблюдалось, уточнили ученые.

У вакцинированных людей с бессимптомным протеканием COVID-19 титр антител повышался в два раза. Кроме того, их антитела лучше были способны предотвращать связывание коронавируса с ACE2. У одного из «молодых» участников исследования, в отличие от вакцинированных, такие антитела не вырабатывались — это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что вакцинация усиливает защиту от дельта-варианта.