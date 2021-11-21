Вирусолог оценил опасность участия Путина в испытаниях вакцины против COVID-19

Интраназальная вакцина против COVID-19, в испытаниях которой согласился принять участие российский президент Владимир Путин, практически не отличается от внутримышечной, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, передает «Пятый канал».

Как рассказал специалист, эта та же самая вакцина, однако ученым важно проверить ее способность вызывать иммунитет. Альтштейн отметил, что во время проверок препарат оказался более мягким, чем при внутримышечном введении. Он хорошо вызывает иммунитет.

«Очень важное отличие заключается в том, что при таком интраназальном введении задействуются те участки иммунной системы, которые отвечают за выработку иммуноглобулина А», — подчеркнул он. Последний защищает слизистые и закрывает «ворота инфекции» в организм.

Альтштейн оценил опасность участия Путина в испытаниях. «Уже много граждан вакцинировались так. Побочных эффектов меньше. Это менее опасно, чем внутримышечное введение», — указал он.

По мнению вирусолога, участие главы государства в испытаниях повысит популярность препарата среди населения и вызовет доверие россиян к вакцине. Вирусолог уточнил, что наиболее лучший эффект достигается при сочетании интраназальной и внутримышечной вакцин, но таких испытаний еще не проводилось.

В воскресенье, 21 ноября, российский лидер сообщил, что готов принять участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. До этого он ревакцинировался «Спутником Лайт».