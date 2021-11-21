Путин приготовился участвовать в испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил, что готов принять участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает ТАСС.

В рамках беседы Путин спросил у Логунова, может ли он принять участие в испытаниях. «Безусловно», — ответил ему замдиректора центра имени Гамалеи, уточнив, что президенту для этого нужно будет подписать согласие. Путин пообещал, что обязательно сделает, возможно, даже сегодня.