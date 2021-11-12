Путин призвал ускорить процесс взаимного признания ковид-сертификатов

Путин призвал к максимально быстрому взаимному признанию сертификатов о вакцинации в мире

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвал к максимально быстрому взаимному признанию ковид-сертификатов в мире. Его слова в пятницу, 12 ноября, приводит ТАСС.

Российский лидер также отметил, что ускорить этот процесс могла бы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Путин выразил мнение, что на сегодняшний день многие страны, нуждающиеся в вакцине от коронавируса, пока не могут получить препарат из-за недобросовестной конкуренции.

Ранее, 2 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 продвигаются позитивно. По его словам, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе, но конкретных сроков пока обозначить нельзя.