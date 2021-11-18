В Кремле ответили на вопрос о повторной вакцинации Путина

Дмитрий Песков: Путин сообщит, когда примет решение о повторной вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщит, когда примет решение пройти повторную вакцинацию от COVID-19. Так на вопрос о прививке ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Он сообщит об этом, когда [примет] решение», — ответил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Путин пройдет повторную вакцинацию от коронавируса, когда об этом скажут врачи. По словам пресс-секретаря президента, у главы государства сохраняются достаточно высокие титры антител после основной вакцинации.

Кроме того, представитель Кремля оценил вероятность демонстрации россиянам кадров повторной вакцинации президента России. Покажут ли гражданам этот процесс, будет зависеть от самого президента.

В конце июня Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».