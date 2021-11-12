Путин предупредил о вероятности появления более опасных штаммов коронавируса

Президент России Владимир Путин не исключил появления новых, более опасных штаммов коронавируса. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором он выступил в режиме видеоконференции.

Ранее 12 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, когда Путин пройдет повторную вакцинацию от коронавируса. По его словам, президент сделает новую прививку, когда об этом скажут врачи.