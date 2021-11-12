В Кремле ответили на вопрос о повторной вакцинации Путина

Президент России Владимир Путин пройдет повторную вакцинацию от коронавируса, когда об этом скажут врачи. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отмечал сам глава государства, у него сохраняются достаточно высокие титры после основной вакцинации. Безопасность президента России и его здоровья является первоочередной задачей для тех, кто за это отвечает, добавил Песков.

Ранее представитель Кремля оценил вероятность демонстрации россиянам кадров повторной вакцинации Владимира Путина. Покажут ли гражданам этот процесс, будет зависеть от мнения самого президента. На вопрос о том, изменилось ли мнение главы государства после первой вакцинации, Песков ответил, что ему об этом неизвестно.

В конце июня президент России сообщил, что сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась с 18 декабря 2020 года, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря.