Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»

Президент России Владимир Путин на встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым рассказал, что по рекомендации врачей ревакцинировался от коронавируса отечественным препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства сделал повторную прививку в воскресенье, 21 ноября.

«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация», — сообщил Путин. Уточняется, что речь идет о третьей прививке.