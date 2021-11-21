Раскрыты преимущества назальной вакцины от коронавируса

Pаместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал о преимуществах назальной вакцины от коронавируса. По его словам, использование препарата поможет сформировать дополнительную иммунную защиту от COVID-19 в верхних дыхательных путях, передает ТАСС.

Назальная вакцина обладает минимумом побочных эффектов, подчеркнул замглавы Центра Гамалеи. Он добавил, что ее применение удобно и безболезненно. Кроме того, он раскрыл главную функцию такого препарата.

«И плюс мы будем достигать самого важного: после первичной вакцинации парентерально у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях», — подчеркнул Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Специалист добавил, что назальную вакцину планируют применять ближайшее время после окончания клинических исследований.

На встрече с Логуновым Путин заявил, что готов принять участие в испытаниях назальной вакцины от COVID-19. Российский президент пообещал подписать необходимое для этого согласие, возможно, даже сегодня.

Минздрав России в октябре разрешил Центру имени Гамалеи проводить вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Директор учреждения Александр Гинцбург заявлял, что данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки. Назальный препарат дополняет ее, создавая еще один барьер на пути коронавируса.