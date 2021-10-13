В России разрешили испытания назальной вакцины от коронавируса

В Минздраве разрешили центру Гамалеи испытания назальной вакцины от COVID-19

В Минздраве России разрешили центру имени Гамалеи провести клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 в виде спрея, передает ТАСС.

Отмечается, что «Спутник V» будет проходить испытания на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге. В исследованиях примут участие 500 добровольцев.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса завершены, а ученые готовы начать клинические испытания.

Генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов также называл возможные сроки выхода назальной вакцины от COVID-19. По его словам, она может появиться осенью 2022 года. Он отметил, что испытания подобного формата вакцины проводятся во многих научных центрах мира, однако в большей части на животных.