Названо условие для изобретения долгосрочной вакцины от COVID-19

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каком условии ученые смогут изобрести долгосрочную вакцину от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ученый объяснил, что создание вакцины от COVID-19 действием в 5-10 лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться. Он назвал это обстоятельство решающим условием для процесса изобретения препарата.

«Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину», — ответил глава центра Гамалеи на вопрос о создании прививки, которую можно делать не раз в полгода, а раз в пять или десять лет.

Гинцбург подчеркнул, что при разработке «Спутника V» ученые надеялись, что срок его действия против уханьского и последующих вариантов вируса составит гораздо больше двух лет. «Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти», — отметил он.

Ранее в центре Гамалеи рассказали о преимуществах назальной вакцины от коронавируса. Замглавы учреждения Денис Логунов заявил, что препарат обладает минимумом побочных эффектов, а его применение удобно и безболезненно.