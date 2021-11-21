В центре Гамалеи назвали сроки одобрения нового лекарства от коронавируса

Заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о новом лекарстве для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

«В центре Гамалеи ведется, по крайней мере, два направления: первое — это направление, связанное с моноклональными антителами, это вот тот препарат, которым лечили [бывшего президента США] Дональда Трампа», — рассказал Логунов, отметив, что второй препарат от COVID-19, который разрабатывают в центре Гамалеи — это химические вещества.

Говоря о сроках одобрения нового препарат от коронавируса, замдиректор центра имени Гамалеи заявил, что это может произойти в ближайшие 4-5 месяцев.

Ранее в ходе встречи с Денисом Логуновым Владимир Путин рассказал, что в России вакциной от коронавируса «Спутник V» привились 50 миллионов человек. При этом, по словам российского лидера, всего в мире данный препарат получили около 120 миллионов нуждающихся.