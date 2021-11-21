Число вакцинированных россиян превысило 50-процентный порог

Число вакцинированных от коронавируса взрослых россиян превысило 50-процентный порог. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает KP.RU в воскресенье, 21 ноября.

Отмечается, что к 19 ноября первый компонент вакцины получили свыше 66 миллионов человек, а полный цикл вакцинации прошли почти 59 миллионов граждан. В Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Белгородской и Мурманской областях от COVID-19 привились свыше 60 процентов граждан.

Газета приводит комментарий иммунолога Михаил Костинова, который отметил, что таких показателей недостаточно для начала работы коллективного иммунитета. «Это значит, что остальные 50 процентов — а это каждый второй — не защищены и могут болеть. В зоне риска десятки миллионов людей», — заявил он.

Ранее в ноябре Голикова сообщила, что эпидемиологическая обстановка в связи с COVID-19 ухудшилась в трех регионах России — в Бурятии, Кемеровской области и Алтайском крае.